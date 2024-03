ALLES INKLUSIV #15 – Sucht mit Behinderung

Erleben Sie eine informative und einfühlsame Diskussion über das Thema Sucht bei Menschen mit Behinderungen.

In unsere Sendung “Alles Inklusiv” haben wir zwei Experten eingeladen, um ihre Perspektiven und Erfahrungen zu teilen. Unsere Gäste waren Liesa Südbrock von der Fachstelle Prävention der Drogenberatung Bielefeld e.V .. Sie bringt umfangreiches Fachwissen und Erfahrung in der Suchtprävention mit.

Danach sprachen wir mit Helge Menke, er ist die pädagogische Leitung des Gemeinsam Wohnen Bielefeld e.V. und bot uns Einblicke in die Herausforderungen und Lösungsansätze im Umgang mit Suchtproblemen.

Gemeinsam diskutieren wir die Herausforderungen und Möglichkeiten der Prävention und Unterstützung.

Dazu gibt es auch drei Filme zu sehen: Eine anschauliche Animation erklärt die Mechanismen und Auswirkungen von Sucht, anhand eines Beispiels.

Unsere Reporterin Regina zeigt verschiedene Hilfsangebote für Menschen mit Suchterkrankungen. Sie beleuchtet verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, von Beratungsstellen über Therapieeinrichtungen bis hin zu Selbsthilfegruppen. Außerdem haben wir mit der Caritas Bielefeld gesprochen und nachgefragt, wie eine Therapie aussehen kann.