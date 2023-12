ALLES INKLUSIV – Medien machen

Ob Radio, Video oder einfach Musik – selber Medien machen ist eines eurer liebsten Hobbys. Das könnt ihr auch mit uns machen, in unseren TV Kursen. Einfach bei alles-inklusiv@kanal-21.de melden und wir kommen mit euch ins Gespräch.

Doch es gibt noch mehr Medien für alle, zum Beispiel bei Antenne Bethel. Hier gehen regelmäßig Ehrenamtliche auf Sendung und gestalten ihr eigenes Programm. Hört unbedingt mal rein.

Was ihr noch hören müsst, sind die Lieder von ODER SO. Die Popband, welche aus einem BAND CAMPS Projekt entstanden ist, probt regelmäßig in Bielefeld und ist auch auf Konzerten zu finden. Zum Beispiel spielten sie auf dem Campus Festival oder dem Leinewebermarkt.