ALLES INKLUSIV – Politische Teilhabe

Heute haben wir mit euch über das Mitmachen und Mitgestalten in der Politik gesprochen. Zu Gast im Studio waren Katharina Tielke und Fabian Bloch v. Blottnitz vom politischen Stammtisch Bielefeld.

Inklusion in einer bunten Gesellschaft bedeutet nicht nur Menschen mit Behinderungen mitzunehmen, sondern alle Menschen. Dabei muss jeder gucken, was er mitbringt. Zum Beispiel Sprache ist ein wichtiges Thema oder wie man in Kontakt mit anderen steht.

Das Bundesteilhabegesetz wurde von unseren Gästen sehr begrüßt. Doch es könnte schneller in Kraft treten.

Es gibt viel zu tun und mitzubestimmen. Geht wählen und gebt eurer Stimme Kraft. Geht demonstrieren. Trefft euch mit Menschen, wie dem Politischen Stammtisch und setzt euch gemeinsam für eure Themen ein. Wendet euch an Politiker oder geht vielleicht sogar selber in eine Partei. Besucht die öffentlichen Sitzungen des Beirat für Behindertenfragen … es gibt viele Möglichkeiten mitzumachen und mitzugestalten. Nehmt sie wahr.