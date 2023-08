ALLES INKLUSIV – Psychotherapie

Wir sprechen über Psychotherapie. Psychotherapie ist die Behandlung der Seele.

Doch was für Formen der Psychotherapie gibt es und welche werden von den Krankenkassen bezahlt? Das erfahrt ihr in unserer Animation.

Zu Gast ist Angelika Schulz, sie ist Psychotherapeutin und arbeitet auch mit Menschen, die eine Suchterkrankung haben.

Auch wie man einen Therapieplatz findet, ist ein großes Thema. In unserem Beitrag erfahrt ihr von zahlreichen Beratungs- und Hilfsangeboten.

Außerdem sprechen wir mit Heike Morris von der Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD). Die UPD hilft auch im Akutfall. Oft werden in den Beratungen auch Therapieplätze gesucht. Doch die Finanzierung der UPD ist nur noch bis zum Jahresende gesichert. Uns verrät sie, wie es weiter gehen kann.

Was in der Sendung noch versprochen wurde, sind der Kontakt zum Patientenbeauftragten der Bundesregierung, an den ihr euch wenden könnt, wenn ihr die Arbeit der UPD fördern möchtet. Schreibt dazu an patientenrechte@bmg.bund.de.

Zusätzlich liefern wir euch noch, wie versprochen, den Sitz der UPD in Bielefeld: Ihr findet sie in der Wilhelmstraße 9.