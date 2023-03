ALLES INKLUSIV – Queer mit Behinderung

Unsere Sendung war bunt und vielfältig. Wir haben über Menschen und Liebe gesprochen. Es ging um Beratungsangebote, wie von ProFamilia Paderborn und der Lebenslust in der Neuen Schmiede in Bielefeld Bethel. Und um Treffs, wie den Regenbogentreff oder den Jugendtreff von Mosaik in Bielefeld. Wir haben auch über Vorurteile gesprochen und persönliche Geschichten gehört. Wie die von Sophia Zerbo, welche sich für die Queere Jugend NRW einsetzt. Dann hatten wir noch Sibille Schäfer zu Gast. Sie ist Sexualassistentin und hilft Menschen, ihren Körper zu entdecken und schöne Gefühle zu haben. Schaut unbedingt rein. Eine Sendung zum Verlieben.