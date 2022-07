ALLES INKLUSIV – Sport

Sport macht fit und hält gesund. Wir waren für euch bei den Bethel Athletics. Dort gab es viel zu sehen.

Außerdem begrüßen wir im Studio den Paderborner Athleten Steffen Rammert. Der Sportler gibt uns Einblicke in seine Karriere. Neben ihm sprechen wir auch mit Sarah Jane Borchert. Sie ist in der Redaktion der Special Olympics in Berlin tätig und möchte Fitnessvideos für alle produzieren.

Unsere beiden Gäste halten die Moderatoren Perry Walczok und Niklas “Harti” Hartmann fit. Auch Kerstin Raimann vom “Büro für Leichte Sprache” in Bethel ist wieder mit dabei und hilft, wenn die Sprache zu schwer wird.

Dazu gibt es Musik. Wir blicken auf ein Konzert von Se Bethels zurück und genießen nochmal ihre Musik.

Also einschalten und mit-chatten.

Ihr findet uns am kommenden Dienstag, den 05.07.22, auf www.Kanal-21.tv

Wir freuen uns auf euch!