Andrea Wilser, Töpferei im Werkhaus in Bielefeld

Andrea Wilser betreibt die “Töpferei im Werkhaus” in Bielefeld. Im Interview mit “Kanal 21” erklärt Andera Wilser, wie sie zum Töpfern gekommen ist: Alles fing mit ihren Eltern in ihrer alten Heimat auf Juist an. In der “Töpferei im Werkhaus” verwendet Andrea Wilser eine besondere Brennart: Die “Raku”-Technik kommt aus Japan. Die Töpferin erklärt, wieso sie ihre Produkte gerade auf diese Weise herstellt.