In dieser Ausgabe von Begin Your Integration zeigen wir euch eine arabische Buchmesse, erklären euch einen weiteren Teil des deutschen Grundgesetzes und zeigen euch was es mit dem Sprichwort “Iss deinen Teller auf, dann gibt es morgen gutes Wetter” auf sich hat. Zusätzlich zeigen wir was der Bielefelder Tisch ist und Kritzel erklärt euch was eine Schlafmütze ist.