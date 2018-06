Sachen und Vorgänge, die für die Deutschen schon selbstverständlich erscheinen, sehen die Neuankömmlinge anders. So zum Beispiel ein ganz normaler Arztbesuch. Unsere Redakteure zeigen, was sie an dieser Situation merkwürdig fanden. Außerdem sprechen wir mit zwei jungen Geflüchteten über ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Deutschland.