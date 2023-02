Ausstellung „Angekommen“ im Historischen Museum

In Kooperation mit dem Integrationsrat der Stadt Bielefeld bietet das Historische Museum Bielefeld, eine neue Ausstellung mit dem Titel „Angekommen“ an.

Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Thematik der Gastarbeiter sowie mit Zuwanderung allgemein. In mehreren Räumen, haben die Besucher die Möglichkeit ganz persönliche Geschichten von Gastarbeitern und Zuwanderern kennenzulernen, sowie Zeitgeschichte hautnah anhand von Ausstellungsstücken zu erleben.

Ziel der Ausstellung ist es, Aufklärung zu betreiben und Menschen durch einen aktiven Austausch näher zueinander zu bringen.