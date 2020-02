Wir sind hocherfreut und sogar ein wenig stolz, dass im Kanal 21 ab sofort eine Ausstellung mit tollen Konzertfotos zu sehen ist, die von Karola und Jürgen Achten stammen. Das foto- und bluesbegeisterte Ehepaar aus Detmold hat in den letzten Wochen mehr als 30 Aufnahmen ausgesucht, vergrößert, gerahmt und nun auch in unseren Räumen aufgehängt, die allesamt in den vergangenen Jahren von Jürgen bei bluesorientierten Fernsehkonzerten aufgenommen wurden. Zu sehen sind unter anderem: Marla Glen, Richie Arndt, Danny Bryant, Till Hoheneder, Tommy Schneller und The Bluesanovas.