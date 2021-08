Autofreie Altstadt in Bielefeld

Die Innenstadt und der Jahnplatz in Bielefeld sollen in Zukunft mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer bieten. Dazu baut die Stadt jetzt schon einige Bereiche in der Altstadt um: Einige Parkplätze verschwinden und machen Platz für mehr Außengastronomie. Die Gastronomen in Bielefeld finden den Umbau gut, denn so könnte die Stadt bald belebter sein. Einige Ladeninhaber fürchten allerdings, dadurch weniger Profit zu machen. Deshalb sind sie gegen eine Fußgängerzone. Außerdem sperrt die Stadt bis September weitere Straßen in Bielefeld testweise für die Autos. Erst dann gibt es eine endgültige Entscheidung über eine autofreie Altstadt sowie eine erweiterte Fußgängerzone.