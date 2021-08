Berufliche Integration von Geflüchteten

Für Geflüchtete ist es oft schwierig, einen Job zu finden und sich in einem neuen Team gut zu integrieren. Basem Al-Hajy ist Netzwerk- und Systeminformatiker.

Er ist aus seiner Heimat geflohen, um in Deutschland Schutz zu suchen und zu arbeiten. Bei “Kanal 21” erzählt Basem Al-Hajy, was neben der deutschen Sprache noch wichtig ist, um als Geflüchteter in Deutschland arbeiten zu können. Er arbeitet zudem ehrenamtlich als Computer- und Programmierlehrer für andere Geflüchtete. Abdalhadi Abou Harb ist gelernter Buchhalter.

Wegen der Corona-Pandemie hat er seinen Job verloren. Er arbeitet seitdem als Paketzusteller, weil er nicht zu Hause bleiben und nur vom Staat leben will.

Abdalhadi Abou erzählt, was die Jobsuche so schwierig macht, wie er die Unterstützung vom Jobcenter erlebt hat und was ihn bei manchen Firmen stört, an die er Bewerbungen verschickt. Nebenbei hat er einen YouTube-Kanal gegründet. Hier informiert Abdalhadi Abou andere Flüchtlinge über das Leben in Deutschland.