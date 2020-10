Bielefeld ist BACK ON STAGE! Zauberer Philo Kotnik und Blue Sky Company

“Bielefeld ist Back on Stage!” ist eine Initiative aus Bielefeld. Sie bringt Künstler*innen und Musiker*innen aus Bielefeld auf die Bühne, um die Kulturszene zu unterstützen. Den Anfang macht der Close-Up-Magier Philo Kotnik. Der Mentalist präsentiert sein Programm aus Körpersprachendeutung und Gedankenlesen. Außerdem erzählt Philo Kotnik, wie er die Corona-Krise erlebt. Im “Fernsehkonzert” tritt die “Blue Sky Company” auf. Die Folk- und Blues-Band aus Bielefeld stellt Songs von Glück, Scheitern und dem Auszug in die weite Welt vor. Ihre Lieder schreiben die Musiker der “Blue Sky Company” ausschließlich selbst. Im “Fernsehkonzert” präsentieren sie unter anderem die Tracks “Thousand Times” und “Let Us Roll the Dice”.