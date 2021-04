Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus 2021

Die “Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus” finden im Frühjahr 2021 schon zum sechsten Mal statt. Unter dem Leitmotiv “Rassismus – Nicht mit mir!” werden die Aktionswochen vom “Bielefelder Netzwerk rassismuskritischer Arbeit” organisiert. Mitte März hat die Hauptveranstaltung stattgefunden – online via Livestream. Prof. María do Mar Castro Varela, Politikwissenschaftlerin und Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit, hält einen Vortrag über “Solidarität in rassistischen Zeiten”. In ihrem Vortrag vergleicht sie Solidarität in der Theorie und in der Praxis. Dabei beschreibt sie auch Ansätze, um Solidarität in der Gesellschaft zu fördern. Kanal21 zeigt den Vortrag von Prof. María do Mar Castro Varela.