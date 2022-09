Am zweiten September-Wochenende fand in der Transurban Residency das interkulturelle “Bielefelder Begegnungen” Festival statt. Gutes Essen, Livemusik, Tanz und nette Gespräche. Außerdem gibt Malick Koutou von Afrika Wakati e.V. Einblicke in die Hintergründe des Festivals.