Eine Tolle Veranstaltung aus der KUkS Halle in Bielefeld Sieker. Der Bund der Bielefelder Frauenvereine vergab den Bielefelder Frauenpreis 2022.

Sieben nominierte Frauen wurden mit ihrem Engagement in Videobeiträgen vorgestellt. Am Ende wird der Bielefelder Frauenpreis mit dem künstlerisch gestalteten Ring an die Vorsitzende der Landfrauen übergeben.

Moderiert wird die Veranstaltung vom Fernsehjournalisten Jörg Brökel.

Mezzosopran Stefanie Golisch begleitet von Eun Mi Kim am Klavier unterstrichen die Veranstaltung musikalisch.