Bielefelder Heimat-Preis für Kanal 21

Wir erhielten heute einen überraschenden und sehr erfreulichen Anruf: Der städtische Kulturdezernent Dr. Udo Witthaus gratulierte uns zur Auszeichnung mit dem Bielefelder Heimat-Preis, der in diesem Jahr erstmals verliehen wird. Der Rat der Stadt Bielefeld hat in nicht öffentlicher Sitzung am 11.07.2019 einstimmig beschlossen, drei Initiativen zu gleichen Teilen für ihr besonderes Engagement der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Bielefeld auszuzeichnen.

Außer uns wird für herausragende Leistungen der Shademakers Carnival Club und das Welthaus Bielefeld, die seit vielen Jahren gemeinsam den „Carnival der Kulturen“ ausrichten, im Bereich Kultur und Heimatpflege ausgezeichnet. Der Schulbauernhof Ummeln erhält die Auszeichnung in der Kategorie „Umwelt“ und unser Verein wird in der Kategorie „Soziales“ ausgezeichnet.