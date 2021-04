Bühne21: ! FREI ! – Konzertprojekt mit Uli Lettermann und Eckhard Wiemann

Saxophonist Uli Lettermann und Pianist Eckhard Wiemann unterrichten Musik an der Universität Paderborn. Gemeinsam präsentieren sie ihr Konzertprojekt “! FREI !”. Das Programm ist angelehnt an das deutsche Volkslied “Die Gedanken sind frei”. Uli Lettermann spielt im Verlauf des Konzerts seine eigene Version von dem bekannten Stück. Gemeinsam mit Eckhard Wiemann spielt er außerdem “I’m free” von Sänger Stevie Wonder. Dabei vermischen die Musiker unterschiedliche Stile miteinander. Passende Visuals von Eckhard Wiemann begleiten während des Konzerts die Stücke und Improvisationen.

Das Konzert fand im Rahmen vom Projekt “Bühne21” statt, realisiert vom Kanal 21, unterstützt vom Paderborner Kultur-Soli. Die Aufnahmen wurden im Deelenhaus Paderborn produziert.