Bühne21 – wir sind hybrid: Slam’n’Jazz – “Zatie”, Malte Küppers, Jann Wattjes, Alex Paul

Das Musik-Duo “Zatie” tritt beim “Slam’n’Jazz” auf der “Bühne 21” auf. Es besteht aus Kevin Hemkemeier am Kontrabass und Sängerin Mylène Kroon. Die Musiker spielen unter anderem ihren Song “Meeuw”, der von der niederländischen Herkunft der Sängerin inspiriert ist. In der Sendung treten zudem verschiedene Poetry-Slammer auf: Malte Küppers spricht in seinen Texten über Makel und Fußball, Jann Wattjes geht auf humoristische Art mit dem Thema Wahrheit um. Alex Paul widmet seinen Auftritt der Stadt Paderborn und thematisiert Gaming und Diskriminierung. Auch Moderatorin Chiara Devenish präsentiert einen selbstgeschriebenden Text – mit einem ernsten Thema.