Bürgermedienpreis 2023

Gleich zwei Bürgermedienpreise gehen dieses Jahr nach Bielefeld. Die Landesanstalt für Medien NRW zeichnet zum 16. Mal besonders gelungene TV-Produktionen aus. Den ersten Platz in der Kategorie Soziales Engagement sichert sich das Team von Kanal 21 mit einem Portrait über eine aus der Ukraine geflüchteten Frau mit dem Titel “Ein schwerer Weg nach Bielefeld“. Der Anerkennungspreis in der Kategorie Meinungsstark geht an Alexander Terzic und Team, mit einem sehr authentischen Kommentar zum Thema Übergewicht. Kanal 21 freut sich sehr über die Anerkennung und Wertschätzung, die mit diesen Auszeichnungen verbunden ist.