Campus Festival Bielefeld 2022 – Aftermovie

Zwei Jahre blieb es still auf dem Campus der Universität Bielefeld. Am 16.06.2022 war es dann endlich wieder so weit – 5 Bühnen, mehr als 20 Künstler und knapp 18.000 Besucher

verwandelten den Campus in ein Festivalgelände, das sich sehen lassen konnte.

Von House, über Rap und Poetryslam bis hin zu Punkrock bot das Festival eine besondere musikalische Vielfalt. Bei bestem Sommerwetter

wurde ausgelassen gefeiert und endlich wieder ein bisschen „Normalität“ genossen.

Auch wir waren vor Ort und haben euch ein paar Eindrücke in diesem Aftermovie zusammengestellt.