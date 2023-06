Carnival der Kulturen 2023

In diesem Jahr konnte der Carnival der Kulturen endlich wieder groß gefeiert werden. Und in diesem großartigen Rahmen hatte der Shademakers Carnival Club e.V. als Ausrichter des farbenfrohen Festes noch einen weiteren Grund zur Freude, denn der Verein wurde von Dr. Faraj Remmo für das große Engagement für die Vielfalt unserer Stadt mit der “Danke-Skulptur” ausgezeichnet, die der Dozent der Universität Bielefeld mittlerweile weltweit an mehr als 300 Institutionen und Einzelpersonen vergeben hat. Und das der Carnival solchen Dank verdient hat, bewies auch das diesjährige großartige Fest mit seinen farbenfrohen Protagonisten und den unzähligen tausenden begeisterten Zuschauenden.