“Coma” beim Festival im Vogelviertel 2023

Das in Dresden beheimatete Bandprojekt “Coma” macht Electronic Oriental Music. Das Projekt besteht aus Yara Abou Fakher an der elektrischen Violine und Synthesizer, Tarek Al Hammad an der Oud und am Synthesizer und Stefan Mohrmann an der E-Gitarre und ebenfalls am Synthesizer. Alle drei sind studierte Musiker*innen. Die Mischung aus energetischen Techno-Beats und orientalischen Melodien erzeugt eine besondere Atmosphäre, die direkt zum Tanzen einlädt. Vor drei Jahren veröffentlichten sie ihr erstes Album – damals noch mit Bandmitglied Saleh Katbeh – ein neues ist bereits in Planung!