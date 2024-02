Manche Menschen werden im falschen Körper geboren. Wie auch unsere Moderatorin Elizabeth Hartmann. Früher ist sie als Niklas Hartmann aufgetreten, also als Mann. Sie wurde auch als Mann geboren. Doch sie fühlt sich als Frau und möchte auch als solche behandelt werden. So wie Elizabeth geht es vielen Menschen. Man nennt das Transidentität.

Elizabeth erzählt live und öffentlich in unserer Sendung ALLES INKLUSIV, dass sie eine Frau ist. Das nennt man ihr persönliches Coming-out.