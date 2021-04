Corona – warum so negativ?

In der Corona-Pandemie sind viele Menschen genervt: keine sozialen Kontakte, kein gesellschaftliches Leben. Es wächst der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität. Auch mit der Politik sind viele Menschen unzufrieden: Da ist zum einen das “Impfdesaster”, zum anderen nerven viele leere Versprechungen. Giulia Ferrera von Kanal 21 findet es deswegen wichtig, gerade jetzt positiv zu denken. In der Reihe “Kommentar 21” erklärt sie, warum man sich Ziele setzen sollte. Für Giulia Ferrera ist Erfolg ein wichtiger Motivator: Er führt zur Ausschüttung des Glückshormons Dopamin – auch in der Corona-Zeit.