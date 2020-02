Whatsapp, Facebook und Co. könnten bald Geschichte sein. Zumindest, wenn Medienpädagogin Daniela Cornelia Stix beim GMK Forum in München recht hat. In China ist nämlich eine ganz bestimmte App im Trend, die alle anderen Apps ersetzen soll. Mit ihr kann man alles machen, telefonieren, bezahlen und sogar spielen. Aber möchte man wirklich seine Daten an diese App weitergeben?