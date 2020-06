Das Duo “Danni & Manni” kommt aus Bad Oeynhausen. Hinter “Danni & Manni” verbergen sich Gitarrist Daniel Farrokh und Bassist Manfred Olke. Sie haben sich der Musik der 1970er Jahre verschrieben und spielen gerne Oldies. Beim “Fernsehkonzert” in der “Druckerei” in Bad Oeynhausen stellen “Danni & Manni” aber überwiegend eigene Songs vor. Dabei singen sie hauptsächlich auf Deutsch. “Danni & Manni” präsentieren beispielsweise den Song “Ich”. In dem Track geht es darum, dass die Menschen sich selbst immer zu wichtig nehmen.