Danny Bryant & Big Band

Mit seiner Big Band auf Tour in Deutschland und zu Gast im Backstage Interview war Danny Bryant, der sein Album „Means Of Escape“ vorstellt und mit Moderatorin Fabiola Bleckmann über die Entstehung des Albums und spannende Einzelheiten dazu spricht. Danny Bryant ist ein charmanter Vollblut Musiker und spielte schon Seite an Seite mit Buddy Guy, Carlos Santana, Joe Cocker und Mick Taylor.