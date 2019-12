David Nalimov ist Mitorganisator der Bewegung „Fridays for Future“ in Bielefeld. Ende September fanden weltweit Demonstrationen der Bewegung für den Stopp des Klimawandels statt. Allein in Bielefeld wurden über 11.000 Teilnehmer aller Generationen gezählt. Wir sprachen mit dem 15-jährigen Schüler über die Beweggründe und die Ziele der Aktivisten.