In Bielefeld gingen am 08. März fast 800 Menschen auf die Straße, um am Internationalen Frauentag für Gleichberechtigung zu demonstrieren! Kanal 21 begleitete die Demonstration und hatte Gelegenheit sich unter anderem mit der SPD Politikerin Sally Lisa Starken über das Thema zu unterhalten, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-Frauen ist.