Der Kulturrucksack ist ein Projekt, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, jungen Menschen möglichst früh Kultur und kulturelle Bildung nahe zu bringen.

Gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern aus Bielefeld, entstehen so seit nun schon 10 Jahren diverse kulturelle Angebote, an denen junge Menschen teilhaben und sogar aktiv mitmachen können.

Bei der Abschlussveranstaltung am 06.12.2022 im Theaterlabor, wurden einige dieser Angebote vorgestellt.