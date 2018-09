Deutscher Engagement Preis: JETZT FÜR UNS ABSTIMMEN!

Das Projekt „Besonderer Alltag“ vom Kanal 21 ist dieses Jahr für den Publikumspreis vom Deutschen Engagement Preis nominiert.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement der Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen.

Das öffentliche Online-Voting zum Publikumspreis findet zwischen dem 12.09.2018 und dem 22.10.2018 statt, wir vom Kanal 21 würden uns sehr darüber freuen, eure Stimme zu bekommen!

Geflüchteten jeden Alters in ihrer kompetenten Mediennutzung unterstützen, ihnen die Möglichkeit der Partizipation aufzeigen und hierdurch ihre Sprachkenntnisse, ihre Teilhabe und Integration fördern – das sind die Ziele von dem TV-Projekt „Besonderer Alltag„. Das Projekt teilt sich in zwei Sequenzen.

Die erste Sequenz, unter dem Namen „Young Refugees TV“, richtet sich direkt an geflüchtete Kinder und Jugendliche, die das Leben in Deutschland aus ihrer eigenen Perspektive zeigen.

Die zweite Sequenz stellt das TV-Magazin „Begin Your Integration“ dar. Diese Redaktion besteht zum Teil aus Deutschmuttersprachlern und zum anderen Teil aus geflüchteten Menschen aus aller Welt.

Diese einzigartige Mischung ermöglicht es ein TV-Magazin von und für Geflüchtete zu produzieren, das darauf zielt Menschen bei der Integration in Deutschland zu helfen.

Unter Angabe der E-Mail-Adresse kann jeder Interessierte jeweils einmal für ein oder mehrere Projekte abstimmen. Wer bis einschließlich zum 22. Oktober die meisten Stimmen erhält, gewinnt den Publikumspreis.

