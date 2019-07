Am 25.06.2019 fand wieder eine Fachtagung des DGB OWL in Bielefeld statt. Dieses Jahr wurde über das Thema Arbeitszeit gesprochen. Im ersten Teil der Aufzeichnung, sind zwei Redebeiträge von Klaus-Dieter Hommel (stellvertretender Vorsitzender der EVG) und Thomas Wamsler (IGM) zu sehen. Sie stellen dar, welche Bedeutung und Wichtigkeit dieses Thema darstellt und was sich Arbeitnehmer wünschen.