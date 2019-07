Wie wird sich die Arbeitszeit in Zukunft verändern? Wie können wir auf eine gute „Work Life Balance“ hinarbeiten? Das sind die Themen der Regionalkonferenz des DGB-OWL in Bielefeld. Der DGB hat hierzu in die Ravensberger Spinnerei eingeladen und mit verschiedenen Gästen darüber diskutiert. Vertreter von Gewerkschaften und Politik kamen dazu ins Gespräch.