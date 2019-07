Für den Offenen Kanal Merseburg-Querfurt e.V. war Diana Elsner im Gespräch mit Moderatorin Jil-Madelaine Blume auf dem GMK-Forum 2018 in Bremen. Sie stellte den Verein näher vor und erzählt, dass nach Umbaumaßnahmen am Gebäude in dem der Verein untergebracht ist, Einflussnahme möglich war, die Räume barrierefrei zu gestalten. Jetzt kann Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein besserer Zugang zu den Angeboten ermöglicht werden. Außerdem veranstaltete der Verein auf der Tagung einen Workshop, in dem es um eine App ging, die regional Austausch und Plattform für Beteiligung sein wird. Zum Zeitpunkt des Workshops befand sich die App noch in der Entwicklung.