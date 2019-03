„Die Haltestelle“ ist eine Komödie von Walter Blom. Die Uraufführung fand am 01.03.2019 im Mobilen Theater Bielefeld statt. Regie führte dabei Manfred Templin, den wir auch zu einem Interview getroffen haben. In diesem Interview beschreibt er, was das Stück ausmacht und welchen Platz die Flüchtlinge darin haben. „Die Haltestelle“ regt zum Nachdenken an, aber tut dies auf eine amüsante und schöne Art.