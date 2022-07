Die Kasematten der Bielefelder Sparrenburg

Wusstet ihr das wir in Bielefeld eine Burgwartin haben? Ditta Sokolowsky wacht über unseren Sparry. Wir haben sie getroffen, um mehr über die Kasematten-Tour der Sparrenburg zu erfahren, sie erzählt bildhaft, wie es sich in der Vergangenheit in den Gewölben zugetragen hat und was man dort erleben kann.