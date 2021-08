Die Kulturbande: Wir können auch anders…

“Wir können auch anders…” ist eine Veranstaltung von “Die Kulturbande” aus Bielefeld. Unter diesem Motto treten Künstlerinnen und Künstler auf, die etwas Besonderes darbieten.

Sänger Jacob Schilling studiert Theologie. Auch in seiner Musik setzt er sich mit Themen der Bibel auseinander. In seinen selbst geschriebenen Liedern geht es zum Beispiel um Gott, Jesus und die Entstehung der Welt. Er interpretiert Texte aus der Bibel am Klavier ganz neu, sagt Jacob Schilling.

Außerdem steht das “Trio Tipico Westfalica” mit argentinischer Tango-Musik auf der Bühne. Mit den Instrumenten Bandoneon, Gitarre und Kontrabass spielt das Trio die Lieder “Oblivion”, “Ensueños” und “La Cumparsita”. Und: Stella Ballare und Birgit Klinksieck führen das Kindertheaterstück “Käpt’n ausgestorben” auf. Das Stück handelt von Freundschaft, Leben und Tod. Mit “Käpt’n ausgestorben” wollen die Schauspielerinnen den Kindern das Thema Tod näherbringen – behutsam, aber mit Humor.