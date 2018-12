Die Kulturreporter – Episode 2

In der zweiten Ausgabe des Formates „Die Kulturreporter“ zeigen die Teilnehmer dieses Projektes Aufnahmen von der Ausstellung mit Preisverleihung für „Bielefeld aus fremden Augen“, wo Geflüchtete und Migranten Werke ein sandten und ausstellen konnten. Außerdem gibt es Impressionen verschiedener anderer Ausstellungen, wie: „My private Guggenheim“ in der Brockensammlung Bethel, „Gifttiere“ im Naturkunde Museum Bielefeld, „Manga und Cosplay“ im Freizeitzentrum Stieghorst, „7000 Jahre Kulturlandschaften OWL“ in der Stadtbibliothek Bielefeld und dem Vorweihnachtlichen Markt in der Ravensberger Spinnerei.