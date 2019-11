Die Kulturreporter – Episode VIII

Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Die Kulturreporter“ hat folgende Beiträge zum Inhalt:

– „10 Jahre Kapitän Platte“ – feierten ihr Jubiläum im Movie in Bielefeld

– „Neues Bauen im Westen, 100 Jahre Bauhaus“ – Ausstellung im technischen Rathaus Bielefeld

– Creativ Kunstmarkt – in der Stadthalle Detmold

– Drachen selbst basteln – Workschop im Museum Huelsmann in Bielefeld

– Museumsentdecker – im städtischen Museum Herford

– Pappe La Papp – Ausstellung in der Treppenhausgalerie Bielefeld

– PsychoLogisch! Ausstellung im Naturkundemuseum Bielefeld

– Die Ravensberger Spinnerei – Impressionen

– #vergiss die Liebe nicht! Ausstellung im LWL-Freilichtmuseum Detmold