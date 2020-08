Die Kulturreporter – Episode XII

“Deadline” heißt die Ausstellung im Naturkundemuseum in Bielefeld. Mit ihr wollen KünstlerInnen auf die katastrophalen Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Die “Kulturreporter” zeigen in ihrem Beitrag diese und weitere Ausstellungen aus Bielefeld und Umgebung. Mit dabei sind zum Beispiel auch die multimediale Ausstellung “Hocus Focus” von Künstler Navid Nuur und Street Art in der Innenstadt von Bielefeld. Außerdem besuchen die “Kulturreporter” noch ein Konzert am Kapellenbrink in Bielefeld.