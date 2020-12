Die Kulturreporter – Episode XIV

Die Ausstellung “Ansichten und Einsichten. 25 Jahre Museum Huelsmann.” bietet eine Rückschau auf ein Vierteljahrhundert Museumsarbeit. Hildegard Wievelhove leitet das Museum für Kunst und Design in Bielefeld. Im Magazin “Die Kulturreporter” erzählt sie von der Geschichte des Museums. Anlässlich des Jubiläums werden neue und alte Stücke im “Museum Huelsmann” ausgestellt. Eine weitere Ausstellung findet im “Kunstforum Hermann Stenner” statt. Die Kabinettaustellung “Hermann Stenner – Stichjahr 1912” widmet sich der künstlerischen Entwicklung des Künstlers aus Bielefeld. In “Die Kulturreporter” sind einige seiner Bilder zu bewundern. Außerdem: Das “Lemgoer Kunst-Fenster-Festival”, kurz “Le-Kuff”, lädt zum Kunstgenuss in der gesamten Innenstadt ein. Die Idee zur Freiluft-Galerie kam Britta und Lars Stricker.