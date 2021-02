Die Kulturreporter – Episode XV

Im Theater “Bielefelder Puppenspiele” gestaltet Puppenbauerin Mona Selje Figuren, die auf der Bühne zum Leben erweckt werden. Sie designt unter anderem Hand-, Stab- und Tischfiguren. In der Reihe “Die Kulturreporter” beschreibt Mona Selje den Weg von der Idee zur fertigen Puppe. Außerdem: In den Räumlichkeiten von “Kanal 21” in Bielefeld gibt es eine Ausstellung mit Konzertfotos. Karola und Jürgen Achten aus Detmold fotografierten zahlreiche bluesorientierte “Fernsehkonzerte” bei Kanal 21. Mit dabei: Richie Arndt, Danny Bryant und Till Hoheneder. Auch das Kunst-Schaufenster “en passant” in der Rohteichstraße in Bielefeld lädt dazu ein, sich Kunst anzusehen. Dort stellt jeden Tag ein anderer Künstler seine Werke aus.