SOLIDARITÄTERINNEN – Cherkasy-Help.de

www.cherkasy-help.de ist das neue Portal für Spenden an die Partnerstadt von Bielefeld in der Ukraine.

Die Menschen in Cherkasy können dort gezielt angeben, was sie benötigen und die Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut sammelt in Bielefeld die entsprechenden Güter und transportiert sie in soziale, kirchliche und kommunale Einrichtungen vor Ort.

Was dahinter steckt und wie man Solidaritäter*In wird, erfahrt ihr in der ersten Ausgabe unseres gleichnamigen Magazins. Petra Scholz empfängt im Studio Franz Schaible, den Initiator des Projektes.