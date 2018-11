„Sifu“ Lukas Vahle lehrt in seiner Schule die Kampfkunst „Wing Tsun“. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder, die Vahle nach ganzheitlichem Prinzip an das Wing Tsun heranführt, üben sich bei ihm in den Grundlagen und Feinheiten dieser Form des Kung-Fu. Der Beitrag liefert einen Einblick in das Training und die Arbeit von Hr. Vahle.