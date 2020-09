Digital dabei! 5.0 – Tag der Medienkompetenz 2020

“Digital dabei!” will junge Geflüchtete unterstützen. Das Projekt wird seit 2016 von der “LAG Lokale Medienarbeit NRW e.V.” organisiert. Dabei geht es besonders darum, die Medienkompetenz zu stärken. Digitale Medien sind vielen Menschen eine große Hilfe, um sich auszudrücken und an der Gesellschaft teilzuhaben. Diese Möglichkeiten möchte “Digital dabei! 5.0” auch Geflüchteten geben. Ziel ist es, aktive Beteiligung zu fördern und so kulturelles Verständnis zu schaffen. In dieser Sendung erzählen Geflüchtete von ihren Erfahrungen. Im Interview oder in witzigen Clips bringt jeder eine Geschichte mit. Außerdem bekommt man einen Einblick in die Arbeit der “LAG Lokale Medienarbeit NRW e.V.”. Entstanden ist diese Sendung im Rahmen vom “Tag der Medienkompetenz”, der am 28. September 2020 stattfindet.