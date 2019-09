Dirk Poerschke ist beim LVR-Zentrum für Medien und Bildung in Düsseldorf in den Bereichen Beratung, Medienprojekte, Cybermobbing, Computerspiele und soziale Netzwerke tätig. Außerdem ist er Mitglied in der GMK-Fachgruppe „Games“ und hielt auf dem GMK-Forum 2019 in Bremen einen Workshop zu dem Thema „Gaming Disorder, Mediensucht und Medienpädagogik“. Vor dem Workshop sprach er mit Moderatorin Jil-Madelaine Blume auf dem Roten Sofa über Aspekte dazu.