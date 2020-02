Im europäischen Gender-Equity-Index befindet sich Deutschland auf den hinteren Plätzen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen stereotyper Darstellungen von Geschlechterrollen in den Medien werden in der öffentlichen Wahrnehmung stark unterschätzt. Die heutige Interviewpartnerin Dr. Maya Götz geht auf bestimmte Inhalte ein, wie sie z.B. auf Instagram oder in vielen Musikvideos zu sehen sind, und betrachtet sie vor allem im Hinblick auf die Rolle der Frau.

Die von ihr betreute Medienkompetenzplattform “so geht MEDIEN” verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche für die Problematik zu sensibilisieren und die von ihnen genutzten Medieninhalte stets zu hinterfragen.