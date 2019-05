Dr. Wolfgang Ressmann ist Vorsitzender vom „Bundesverband Bürgermedien“ und erklärt im Interview mit Moderatorin Jil-Madelaine Blume in dieser Ausgabe von „Rotes Sofa“ auf dem GMK-Forum in Bremen was Bürgermedien sind. Sie reden auch über ein Leuchtturmprojekt, dem „Unternehmen für Inklusion der Arbeitgeberverbände“, die als erste einer Schwer-Hörgeschädigten Frau eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton ermöglicht hat. Ein anderes Projekt zum Aufbau von Bürgermedien in der Ukraine besprechen sie ebenfalls und verdeutlichen, dass Bürgermedien ein Werkzeug sind um Demokratie und Pressefreiheit voranzubringen, aber auch das die Bürgermedien Inklusion von Menschen mit Behinderung ermöglichen können.